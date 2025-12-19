Куда исчез 10‑летний школьник из Юрги: загадочная история с неожиданным финалом

Сотрудники правоохранительных органов в телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу разместили информацию о пропавшем 10-летнем школьнике из Юрги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что 10-летний мальчик не вернулся домой после школы. В отдел полиции обратилась его мама. К поискам присоединились участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних. Поисковая операция была организована оперативно.

По информации ведомства, специалисты обследовали улицы и дворы города. Они опросили знакомых школьников, чтобы составить карту наиболее посещаемых им мест. Патрульные наряды полиции получили ориентировку на несовершеннолетнего. Информация с указанием одежды и других важных данных появилась в соцсетях и СМИ. Ребенок пропал в четверг, 18 декабря.

В пятницу, 19 декабря, школьника обнаружили. Он пришел в гости к знакомым своей мамы, где, предположительно, находился все время. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что побудило ребенка уйти из дома. По результатам проверки в соответствии с законодательством будет принято решение о дальнейших действиях.

«Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу выражают признательность всем, кто присоединился к поискам ребенка», — указано в сообщении ведомства.

