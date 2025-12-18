Отец спустя 42 года обнял похищенную дочь, украденную в трехлетнем возрасте

В США завершилась детективная история, растянувшаяся на целую жизнь. Спустя 42 года после похищения трехлетней Мишель Мари Ньютон ее отец, Джозеф Ньютон, смог обнять свою дочь. Девочка пропала 2 апреля 1983 года, и десятилетиями это дело оставалось одним из самых громких и болезненных холодных дел в стране.

Расследование, зашедшее в тупик, было официально закрыто. Однако Джозеф Ньютон не оставлял надежды. Его настойчивость привела к тому, что дело вновь открыли в 2016 году. Решающую роль сыграл технологический прорыв — использование передовых систем анализа ДНК для генеалогического поиска. В 2025 году эта технология привела следователей сначала к пожилой женщине в доме престарелых, а через нее — к уже 46-летней Мишель.

Как выяснилось, похитительницей была родная мать девочки, Дебора Ли Ньютон, увезшая дочь после развода. Она сменила имя на Шэрон и скрывалась в другом штате, несмотря на то, что ее имя было в федеральном списке разыскиваемых ФБР. Для Мишель, прожившей всю сознательную жизнь под чужим именем и не знавшей правды, новость стала шоком.

Хотя матери предъявили обвинения, сама Мишель внесла за нее залог. Вместо судебной тяжбы она выбрала путь примирения, заявив, что хочет помочь исцелиться всем троим.

