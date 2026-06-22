«Любой барьер становится преодолимым»: выпускница из Каспийска набрала 100 баллов на ЕГЭ по математике и русскому языку

Выпускница Республиканского центра образования имени И. И. Ханбалаева из Каспийска Гюльмира Халифатова добилась максимального результата на едином государственном экзамене по профильной математике, набрав 100 баллов. Об этом информирует сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства образования и науки.

По информации пресс-службы, подготовкой школьницы к итоговому испытанию занималась команда опытных наставников. Учитель математики Тельман Вагидов помогал девушке осваивать нестандартные методы решения задач и развивал ее навыки самостоятельного аналитического мышления. Кроме того, школьница набрала 100 баллов по русскому языку.

Выпускница определила формулу успеха и поделилась ею с окружающими.

«Когда детально разбираешь каждую ошибку и не боишься сложных задач, любой барьер становится преодолимым», — считает выпускница.

Ранее ответственный секретарь приемной подкомиссии Московского областного филиала РАНХиГС при Президенте РФ Дементьева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что выпускники с высокими результатами ЕГЭ в 2026 году могут столкнуться с жесткой конкуренцией при поступлении на бюджет.