Ложные бомбы по email: как 20‑летний парень держал в напряжении города России — и чем это закончилось

С декабря 2023 по апрель 2024 года неизвестный рассылал электронные письма с угрозами взрывов в разные российские города, в том числе Новокузнецк. В пресс-службе Ишимбайского городской суда Республики Башкортостан проинформировали, кто целенаправленно создавал среди россиян панику, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе проинформировали, что удалось установить 10 аналогичных эпизодов. 20-летний житель республики специально рассылал письма в различные социальные ведомства. В них он сообщал о смертельной угрозе для населения, чтобы посеять панику. Молодой человек признал вину.

«Направлял рассылку ложных сообщений о готовящихся взрывах или иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба на электронные адреса объектов социальной инфраструктуры г. Оренбурга, г. Новокузнецка, Кемеровской области, г. Ишимбая, Мечетлинскогорайона, Республики Башкортостан», — написано в сообщении пресс-службы Ишимбайского городской суда Республики Башкортостан.

По данным пресс-службы, суд решил, что на протяжении 3,5 лет молодой человек будет находиться в колонии-поселения. Корреспондент Сибдепо отметил, что некоторые ложные сообщения об угрозах в Новокузнецке до сих пор расследуются правоохранителями.

Так, 2 октября в местной школе ученики не смогли учиться из-за сообщения о появлении в здании подозрительного предмета. Неизвестный утверждал, что его пронесли школьники. Ребята отрицали информацию, которая после проверки специалистов не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что житель Приморья взят под стражу за призывы к терроризму в мессенджере.