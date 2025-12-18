Отправлен в СИЗО: житель Приморья взят под стражу за призывы к терроризму в мессенджере
СК РФ: 37-летний житель Приморья арестован за призывы к терроризму в интернете
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
В Приморском крае 37-летний мужчина был арестован за то, что размещал в интернете призывы к террористической деятельности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета России.
Правоохранители Приморья возбудили уголовное дело против 37-летнего мужчины, который проживает в Фокино. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности с помощью сети Интернет. Преступление было выявлено сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Тихоокеанскому флоту.
«По версии следствия, обвиняемый использовал личный аккаунт в мессенджере Telegram, где в групповом чате открытого доступа размещал призывы к совершению теракта», — указали журналистам.
По месту проживания подозреваемого провели обыск, у него изъяли средства связи. Сам он был отправлен в следственный изолятор по решению суда.
