Лучшее время для первого прыжка: инструктор рассказал, когда новички идут в небо

Пилот-инструктор гражданской авиации и инструктор-парашютист Игорь Балакирев рассказал, в каком возрасте обычно начинают прыгать с парашютом и какой сезон наиболее востребован у новичков, сообщил newstracker.ru.

По словам эксперта, желающих совершить первый прыжок больше всего в теплое время года — преимущественно весной, летом и осенью.

«Зимой в основном прыгают с парашютом профессионалы, которые добились достаточного уровня подготовки, поскольку в это время года прыжки ограничены продолжительностью светлого времени суток, а также погодой, которая не всегда бывает солнечной и безветренной», — рассказал Игорь Балакирев.

Как отмечает инструктор, чаще всего прыжки совершают школьники — ставропольский аэроклуб активно сотрудничает с ними в рамках специальной программы. В прошлом году для школьников было организовано 500 прыжков, а в текущем этот показатель достиг уже 800. Речь идет о подростках в возрасте от 14 до 16 лет.

Инструктор добавил, что возраст частных посетителей, приходящих в клуб по собственной инициативе, начинается от 16 лет. При этом речь идет о тех, кто проходит первоначальную подготовку, — именно по этой категории ведется статистика.

Ранее сообщалось, что члены королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО осваивают прыжки с парашютом.