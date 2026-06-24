Миф или реальность: опасны ли посудомоечные машины для здоровья? Эксперт разобрал главные риски и дал советы

На Западе набирает популярность движение противников посудомоечных машин. Их главный довод: после цикла мытья на поверхности посуды остаются частицы моющего средства, которые затем попадают в организм и могут нанести вред. О реальных угрозах и правилах безопасного использования кухонного помощника REGIONS рассказал профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Некоторые исследования подтверждают, что в домах, где используется посудомоечная техника, люди чаще страдают от астмы и сезонной аллергии. Еще один повод для беспокойства — размножение опасных микроорганизмов внутри агрегата.

Черные дрожжи в чашке: откуда берется зараза

В процессе эксплуатации у многих посудомоечных машин между дверцей и уплотнителем обнаруживаются колонии грибков Exophiala dermatitidis и Exophiala phaeomuriformis — так называемых черных дрожжей, способных провоцировать грибковые инфекции. Научные исследования этого явления ведутся с 2011 года.

«Экзофиалы хорошо размножаются при высокой температуре, влажности и наличии щелочной среды — что как раз обеспечивает посудомоечная машина — и образуют целые колонии. Более того, после мытья посуды в машине, где присутствуют черные дрожжи, они обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда могут перекочевать в печень человека», — предупреждает Сергей Гильденскиольд.

Чем опасны экзофиалы для здоровья

Как и другие плесневые грибы, экзофиалы проникают в организм через дыхательные пути. Они могут способствовать развитию аллергических реакций, включая астму и аллергический грибковый синусит.

Обнаруженные в посудомоечных машинах грибки устойчивы к горячей воде (до 80 C) и химическим средствам. Однако, как выяснилось, плесень Exophiala не переносит кислую среду — ее можно создать с помощью обычного уксуса.

«Кроме того, обнаружено, что экзофиалы колонизируют легкие пациентов с муковисцидозом, хотя до сих пор неясно, играют ли они роль в прогрессировании этого заболевания. Грибок Exophiala dermatitidis редко вызывает у людей инфекцию, однако способен вызывать кожный и подкожный феогифомикоз у тех, у кого ослаблен иммунитет», — отмечает профессор.

Как правильно ухаживать за посудомойкой: советы эксперта

Чтобы минимизировать риски для здоровья и продлить срок службы техники, специалист рекомендует соблюдать ряд простых, но важных правил.

Поддерживайте чистоту. Регулярно проводите санитарную обработку внутренних поверхностей, не забывая про корзины и уплотнительные резинки.

Сушите после каждого цикла. Обязательно оставляйте дверцу приоткрытой после завершения программы — плесневые грибки не выживают без влаги.

Следите за фильтрацией. При жесткой воде фильтры забиваются стремительно, поэтому их замену нельзя откладывать.

Выбирайте правильные режимы. Современные модели с нагревом выше 80 C обеспечивают не только чистоту, но и стерилизацию, позволяя обходиться без химии.

Не злоупотребляйте экономией. Короткие программы сокращают время полоскания, оставляя на посуде остатки моющих средств. Отдавайте предпочтение усиленному ополаскиванию.

Покупайте качественную бытовую химию. Экологичные составы без фосфатов и формальдегида безопасны даже при случайном попадании в организм. Их компоненты соответствуют допустимым нормам, поэтому не представляют угрозы для человека.

«Чем лучше вы будете ухаживать за свой кухонной помощницей, тем меньше неприятностей грозит вашему здоровью. Если есть опасения относительно возникновения заболеваний аллергического характера в вашей семье, которые можно связать с плесневым загрязнением вашей посудомоечной машины, следует обратиться к врачу–аллергологу и специалистам-микологам за консультацией», — резюмировал Сергей Гильденскиольд.

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