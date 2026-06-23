Защити себя и планету: эксперт назвала топ-4 продукта из кухни, которые заменят бытовую химию

Все больше людей выбирают природные моющие средства, стремясь обезопасить себя от влияния агрессивной экологии и вредных химических соединений. О том, какие натуральные и безопасные альтернативы могут составить конкуренцию раскрученным магазинным «суперсредствам» и как правильно их применять, REGIONS рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

Экохимия на основе подсолнечника

Если полностью отказываться от жидких гелей для мытья посуды нет желания, эксперт советует тщательно изучать состав покупных экосредств. Вместо агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в них должны присутствовать мягкие компоненты растительного происхождения.

«Вместо разрекламированных „суперсредств“ бытовой химии можно использовать средства для мытья посуды на основе алкилполигликозидов. Их получают, например, из семян подсолнечника», — объясняет Татьяна Дроганова.

Впрочем, заменить магазинные средства можно и вовсе без потери качества — с помощью продуктов и приправ, которые всегда под рукой. Эксперт называет четыре главных помощника, способных справиться с большинством кухонных загрязнений.

Сода пищевая. Это средство отлично удаляет пригоревший жир с кастрюль и сковородок, справляется с налетом от чая и кофе, нейтрализует неприятные запахи. Однако использовать ее стоит с умом: из-за абразивных свойств сода может повредить деликатное антипригарное покрытие, поэтому для такой посуды она не подходит.

Горчичный порошок. Натуральный и эффективный способ избавиться от застарелого жира — горчица работает даже в холодной воде. Единственный недостаток, по словам эксперта, — повышенный расход средства при мытье большого количества посуды.

Уксус и лимонная кислота. Эти два продукта — универсальное решение для удаления накипи и жирового налета с любых поверхностей, включая пластик. С их помощью легко вернуть чистоту столешницам, полкам и кухонной утвари. Кроме того, лимонная кислота работает как природный освежитель воздуха, быстро устраняя любые стойкие запахи.

Ранее стало известно, как мытье посуды тайно разносит инфекцию по дому.