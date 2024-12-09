Мошенники дарят омичам цветы и дорогие подарки для получения кода из смс
Фото: [Медиасток.рф]
В пресс-службе отделения Омск Банка России проинформировали о новом способе мошенничества — курьер доставляет горожанам красивые букеты цветов или дорогие подарки, сообщил gorod55.ru.
Жертвами аферы уже стали жители Москвы. Теперь появилась информация, что мошенники начали использовать такой способ для обмана жителей Омска. Сначала курьер доставляет букет или ценную вещь. Вскоре адресату звонят и просят сообщить код из смс, который подтвердит факт доставки клиенту.
Замуправляющего омским отделением Наталья Стрельникова обратилась к россиянам с просьбой всегда оставаться бдительными. Она призвала не сообщать посторонним лицам коды, которые приходят в смс. Эти данные позволят мошенникам получить доступ ко всей информации в телефоне: кабинету Госуслуг, банковскому приложению. Аферисты также могут таким способом настроить переадресацию сообщений на свое устройство и оформить кредиты на имя собственника гаджета.
Ранее сообщалось, что ФСБ накрыла международную сеть кол-центров, работавшую на грузинского экс-министра.