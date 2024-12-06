В МВД раскрыли новый вид мошенничества через доставку цветов

Мошенники придумали новую схему обмана граждан. О ней в ходе брифинга рассказал врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов.

Выманивание денежных средств у граждан происходит через доставку цветов.

К потенциальной жертве приезжает курьер и привозит букет. На следующий день человеку начинают звонить якобы сотрудники «службы доставки» и лжесотрудник под предлогом заполнения отчета просит назвать код из смс-сообщения.

Получив его, они узнают персональные данные гражданина и оформляют на него кредит.

Ранее юрист Соловьев заявил, что почти все киберпреступники находятся за рубежом.