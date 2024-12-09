ФСБ накрыла международную сеть кол-центров, работавшую на грузинского экс-министра

ФСБ России разоблачила международную сеть мошеннических кол-центров, которую курировал Давид Кезерашвили, бывший министр обороны Грузии и основатель Milton Group. Деятельность этой сети затронула около 100 тыс. человек в более чем полусотне стран, передает РИА Новости.

По данным властей, эти кол-центры были частью международной преступной организации, обманывающей граждан стран Европейского союза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств, притворяясь инвесторами.

От мошенничества этой сети пострадали около 100 тыс. человек, принадлежащих более чем к 50 странам, и доходы от их деятельности достигали миллиона долларов ежедневно.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены главари кол-центров, действующих на территории России. Ими оказались Й.Д. Кесельман, гражданин Израиля и Украины (задержан), и Д. Тодва, гражданин Израиля и Грузии (объявлен в розыск).

Как сообщается, в рамках возбужденного уголовного дела ФСБ, были арестованы 11 руководителей и сотрудников российских офисов кол-центров по статьям 210 (организация преступного сообщества), 159 часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 207 часть 3 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса России.

РБК опубликовал видеозапись задержания сотрудниками ФСБ работников международной сети мошеннических кол-центров.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники часто используют в своих махинациях поддельные номера Федеральной службы безопасности.