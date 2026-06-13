МВД РФ дало рекомендации россиянам по защите личной информации в интернете

Россиянам, которые хотят обезопасить свою личную информацию в глобальной сети, достаточно выполнить всего два несложных условия. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ, в первую очередь стоит закрыть доступ к своим страницам в социальных сетях для посторонних пользователей.

Второй совет от ведомства касается привычки многих граждан делиться своими перемещениями. Сотрудники министерства рекомендуют не афишировать так называемые геометки — то есть не публиковать в открытом доступе сведения о своем точном местоположении и перемещениях.

«Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты», —сказали в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что необходимо активно использовать настройки приватности, которые предлагают сами платформы. Кроме того, обязательной мерой безопасности, по данным ведомства, является включение двухфакторной аутентификации. Это нужно сделать, подчеркнули в МВД, во всех мессенджерах, которыми регулярно пользуется человек.

Ранее сообщалось, что сенатор Шейкин предупредил о фейковых сайтах для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ.