Налог платить не нужно: эксперт объяснил, как дачникам Подмосковья легально реализовывать излишки урожая

Выращивание овощей, фруктов и ягод на собственном участке в Подмосковье часто приводит к образованию излишков, которые владельцы хотели бы реализовать. Однако многие дачники не знают, является ли такая продажа законной и не грозит ли им штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Общественный деятель, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в беседе с REGIONS рассказал , как законно поступать дачникам с излишками овощей и фруктов.

По информации эксперта, продажа выращенной на своем участке продукции в определенных объемах полностью законна и не квалифицируется как предпринимательство, если соблюдать установленные правила. Соответственно, оснований для опасений и штрафов в таких случаях нет, подчеркнул специалист. Важно лишь знать, где и как разрешено торговать и какие документы могут потребоваться для подтверждения происхождения товара.

Продажа овощей, фруктов или ягод, выращенных на собственном огороде, полностью освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Данное правило, пояснил Дмитрий Бондарь, закреплено в пункте 13 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации. То есть при реализации излишков урожая дачники не обязаны подавать налоговую декларацию и перечислять 13% от полученной суммы в бюджет, резюмировал эксперт.

«Чтобы воспользоваться этой льготой, требуется соблюдение двух условий. Площадь садового участка не должна превышать 50 соток, а весь процесс выращивания должен проходить исключительно силами владельца или членов его семьи, без привлечения наемного персонала», — объясняет Дмитрий Бондарь.

Налог платить не нужно: условия льготы

Чтобы законно воспользоваться данной льготой, собственнику участка необходимо иметь подтверждающий документ, разъяснил Дмитрий Бондарь. Это может быть справка о ведении личного подсобного хозяйства (ЛПХ) либо о наличии садового участка, которую выдает председатель правления СНТ или представители местной администрации.

Документ составляется в произвольной форме. В нем в обязательном порядке указываются персональные данные владельца, кадастровый номер земли, площадь надела, а также подтверждается факт выращивания конкретных культур на данной территории, уточнил эксперт. Наличие такой справки, по его словам, защитит от лишних вопросов со стороны контролирующих органов.

Торговать выращенной продукцией в любых несанкционированных местах — например, вдоль автомобильных трасс, у остановок общественного транспорта или возле магазинов — категорически запрещено, предупредил Дмитрий Бондарь. За такое нарушение предусмотрены административные штрафы, размер которых варьируется в зависимости от региона и обстоятельств. В Москве и Московской области, по словам эксперта, суммы взысканий могут достигать нескольких тысяч рублей.

«В федеральном КоАП РФ нет одной специальной статьи за „торговлю в неположенном месте“ для обычных граждан, но эта сфера жестко регулируется региональными законами. Например, в Москве и Московской области за это предусмотрен административный штраф в размере от ₽2,5 тыс. до ₽5 тыс.», — предупреждает эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк ]

Для законной реализации выращенной продукции существуют специально оборудованные площадки, пояснил Дмитрий Бондарь. В соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ «О розничных рынках», управляющие рынками организации обязаны предоставлять садоводам и огородникам так называемые социальные ряды — льготные или даже бесплатные торговые места.

Альтернативным вариантом, по словам эксперта, служат официальные ярмарки выходного дня, организованные муниципальными властями Подмосковья. Кроме того, реализовывать излишки разрешено через интернет — размещая объявления на популярных электронных площадках или в районных чатах, поскольку закон не запрещает прямые коммерческие сделки между физическими лицами.

Дмитрий Бондарь резюмировал: при выходе на рынок садоводу желательно иметь при себе паспорт и справку о наличии участка, полученную в СНТ или администрации. Соблюдение этих несложных формальностей позволяет законно продавать излишки летнего урожая, не опасаясь штрафов и претензий со стороны контролирующих органов.

Ранее сообщалось, что дачники могут заработать на излишках урожая до 69 тыс. руб. за сезон.