За сезон 69 тыс. руб. с огорода: дачники нашли способ заработать на излишках

Дачный участок для многих — это не просто место отдыха, а способ обеспечить семью свежими овощами, фруктами и ягодами без магазинной химии. Когда урожай удается на славу, излишки традиционно раздают знакомым. Интернет-издание «Абзац» выяснило , сколько денег можно заработать за сезон, если продавать излишки.

Журналисты издания пообщались с дачниками, которые уже давно практикуют продажу излишков со своих грядок, и выяснили примерный ценник на домашнюю продукцию. Ориентиры такие: килограмм собственноручно выращенных огурцов можно продать за 150 руб. Помидоры уходят дороже — от 200 до 250 руб. за кило. Перец — до 250 руб.

Ягоды тоже в ходу, узнал «Абзац». Черную смородину, которую условные бабушки предлагают в переходах, в среднем берут по 200 руб. за килограмм. Для сравнения: в супермаркетах цены на ту же ягоду стартуют от 400 руб. Яблоки же просят до 100 руб. за кило.

«По федеральному законодательству колхозные рынки обязаны выделять садоводам бесплатные места. Еще бывают ярмарки выходного дня, которые проводят муниципалитеты. <...> Проблему излишков решила бы легализация дачной продукции через, например, потребкооперацию. Но пока такого нет», – объяснила «Абзацу» руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

Авторы подсчетов смоделировали стандартную ситуацию. Допустим, после всех заготовок и угощений на участке остались невостребованными 50 килограммов огурцов. Их продажа принесла бы 7,5 тыс. руб. Плюс 10 килограммов помидоров — это еще 2,5 тыс. Добавим 30 килограммов перца — плюс 7,5 тыс. руб. А также 8 килограммов черной смородины — еще 1,6 тыс. руб. В сумме по этим позициям выходит около 19 тыс. руб.

По данным издания, самый выгодный вклад в «дачный бизнес» — яблони. С остатков урожая этих фруктов можно выручить как минимум 50 тыс. руб. А если сложить все вместе (огурцы, помидоры, перец, смородину и яблоки), то общая сумма дохода с излишков достигает внушительных 69,1 тыс. руб.

