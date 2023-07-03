Напал на конвой и устроил перестрелку: в Ростове судят необычного арестанта

В Ростовской области начинается разбирательство по делу, в рамках которого мужчина в ходе судебного заседания устроил перестрелку и ранил сотрудника, сообщает rostovgazeta.ru .

8 июня 2022 года в зал Пролетарского районного суда был доставлен арестант для изучения нюансов одного дела. 50-летний мужчина предпринял попытку побега. Заранее он подготовил заточку. Сначала осужденный напал на полицейского, чтобы завладеть его оружием. В зале суда началась перестрелка. Арестант ранил одного из членов конвоя. Ему удалось покинуть помещение суда, но далеко скрыться не вышло. Осужденный получил ранение и был задержан возле здания суда.

Теперь в отношении осужденного возбуждено новое уголовное дело. В Ростовской областной суд уже переданы необходимые документы.