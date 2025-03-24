Названа стоимость выступления оскандалившегося в Судже рэпера Апачева

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что стоимость выступления оскандалившегося в Судже рэпера Акима Апачева начинается от 2 млн руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что автор трека «Лето и арбалеты» любит выступать перед публикой, чтобы ощущать зрительскую энергию. Эксперт предположил также, что в райдере у рэпера Апачева может быть алкоголь. По его словам, данное требование есть у многих современных артистов.

Продюсер Дворцов поделился мнением, что музыкант не сотрудничает с агентами. По мнению эксперта, он появляется на частных мероприятиях благодаря личным запросам директора. Продюсер также допустил, что может срабатывать «сарафанное радио».

«На мой взгляд, он честно отрабатывает свои концерты», — в беседе с «Абзацем» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Напомним: в воскресенье, 23 марта, появилась информация, что блогер и рэпер Аким Апачев въехал в Суджу и исписал несколько домов с критикой в адрес ВСУ. После блогер публично извинился перед жителями региона.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Хинштейн предложил жителям Суджи решать судьбу блогера Апачева.