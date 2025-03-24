В своем телеграм-канале блогер Аким Апачев принес извинения жителям Курской области и города Суджи за созданные им граффити.

Апачев подчеркнул, что его целью не было оскорбление кого-либо. Он заявил, что его рисунки были призваны поддержать солдат, выполняющих свой долг на передовой.

Блогер также опроверг информацию о том, что он назначал «стрелку» женщинам, назвав эти заявления ложными. Апачев считает, что недоброжелатели намеренно пытаются очернить его репутацию в глазах общественности.

При этом врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на скандальную выходку рэп-исполнителя и блогера Акима Апачева. Он обещал привлечь его к ответственности за хайп на крови.

Ранее политолог Бондаренко раскритиковал авантюру Киева в Курской области.