Тайны лесного урожая: что скрывают ягоды и законы

Теплая погода ускорила созревание лесных ягод — в этом году сезон начался раньше привычных сроков. В конце июня и первой половине июля в лесах уже можно собирать землянику, а ближе к августу появятся черника, брусника, малина, голубика, морошка и костяника, сообщил properm.ru.

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова предупредила, что неопытные сборщики могут перепутать съедобные ягоды с ядовитыми. Ошибка в выборе лесного урожая может привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

«Вороний глаз с одной черной ягодой на верхушке стебля можно принять за чернику или голубику, но он смертелен даже для взрослого. Волчье лыко отличается тем, что его красные плоды крепятся к ветке без плодоножек, словно прирастая прямо к коре, напоминают красную смородину или жимолость, однако вызывают летальный исход. Купену с черно-синими „бусинками“ на дугообразном побеге неопытные сборщики путают с черникой, а лесную жимолость, которая провоцирует сильное расстройство желудка, ни с чем не спутать, но и ее порой собирают из-за внешней привлекательности ярко-красных ягод, сидящих попарно. Главное правило: если не знаешь ягоду — не бери», — поясняет ученая.

По информации специалиста, под полный запрет попадают растения, занесенные в Красную книгу России и региональные Красные книги. Один и тот же вид может быть обычным на одной территории и охраняемым на другой. До похода в лес специалист рекомендует уточнять, разрешен ли сбор конкретных растений в данной местности. Нарушителям грозит административный штраф до 5 тыс. руб., а за умышленный сбор редких видов из Красной книги — до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до четырех лет.

«Кроме того, нельзя собирать ягоды ближе четырех километров от промышленных заводов — в такой зоне плоды накапливают токсичные выбросы. То же касается крупных автотрасс и свалок. На кладбищах прямого запрета нет, но сбор там считается неэтичным», — поясняет эксперт ПНИПУ.

Помимо территориальных ограничений, законодательство регулирует и методы сбора лесных плодов. Запрещено применять совки-гребки, которые в народе называют «грабилками» или «хапалками»: такие приспособления травмируют побеги и корневую систему растений. В остальном Лесной кодекс разрешает бесплатный и свободный сбор дикорастущих плодов для личных нужд.

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