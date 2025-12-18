Ни копейки работникам: как экс‑гендиректор попал под суд за долги по зарплате

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора фирмы из Ленинска-Кузнецкого передано в суд, сообщил VSE42.RU со ссылкой на СК Кузбасса.

Бывшего гендиректора фирмы из Кузбасса обвиняют в полной невыплате зарплаты 13 сотрудникам на общую сумму более 690 тыс. руб. Задолженность накапливалась с декабря 2023 по май 2024 года и превысила установленный законом двухмесячный срок.

В ходе следствия, изучив финансовые документы, было установлено, что у руководителя имелись средства для расчета с персоналом. Для подтверждения суммы долга по каждому работнику была проведена экспертиза. Часть задолженности в рамках процесса уже погашена.

В пресс-службе СК напомнили, что своевременная выплата заработной платы является прямой обязанностью работодателя, а ее неисполнение влечет уголовную ответственность.

