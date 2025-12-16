Сотрудник засудил работодателя за полученную травму на производстве

Прокуратура Пуровского района ЯНАО через суд добилась для бывшего электромонтера солидной компенсации за производственную травму — 400 тысяч рублей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Основанием для выплаты стали грубые нарушения правил охраны труда со стороны его экс-работодателя, компании АО «Самотлорнефтепромхим». Мужчина, получивший летом 2024 года травму ноги на рабочем месте, не дождался от предприятия никакой компенсации, после чего обратился с жалобой в надзорное ведомство.

Проверка прокуратуры вскрыла системные проблемы. Причиной несчастного случая стал отнюдь не случай, а прямое неисполнение менеджментом своих обязанностей. Следователи установили, что руководство подразделения не обеспечило должный контроль за безопасностью работ и не организовало необходимые технические мероприятия. Фактически, травма произошла из-за халатности, что и было зафиксировано официально.

