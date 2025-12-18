Новогодние подарки или ловушка мошенников? Как не потерять деньги в праздничной суете — советы полковника полиции

Заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Сергей Барабанов предупредил, что в преддверии новогодних праздников мошенники создают поддельные сайты. При выборе подарков россиянам важно быть бдительными, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперт предупредил, что во время новогоднего ажиотажа возрастает риск приобрести подарок близким на поддельном сайте. Мошенники предлагают различные услуги. Полковник полиции рекомендует всегда проверять источник.

«Минимум – это постоплата, максимум – проверить, что это за сайт, на который вы перешли, и какую информацию у вас попытались получить», — рассказал полковник полиции.

Полковник отметил, что в случае передачи кода из смс мошенникам необходимо оперативно принять меры: заблокировать карту. Иногда аферисты взламывают аккаунт в «Госуслугах». Действия пострадавшего должны быть следующими: звонок на горячую линию портала, обращение в МФЦ и информирование сотрудников правоохранительных органов.

Полковник рекомендует при первых подозрениях прекращать разговор с неизвестными лицами. Обычно потенциальной жертве могут звонить с 3-4 абонентских номеров. Пока они не прекращают попытки дозвониться, деньги человека еще на его счету. Значит, стоит принять меры для их безопасности.

Ранее сообщалось, что безработный житель Воскресенска после продажи машины отдал мошенникам 9 млн руб.