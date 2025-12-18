Безработный житель Подмосковья после продажи машины отдал мошенникам 9 млн руб.

В топ-5 самых крупных мошеннических действий в ноябре по версии Главного управления региональной безопасности Московской области вошел инцидент с мошенничеством, жертвой которого стал безработный житель Воскресенского округа, сообщил REGIONS.

Безработный житель на протяжении недели общался с мошенниками, но не знал об этом. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и ЦБ. Мужчина продал автомобиль. Вырученные деньги — 8,99268 млн руб. — передал мошенникам. Встреча с курьером прошла в Королеве.

Сотрудники правоохранительных органов призвали к бдительности. Рекомендовано всегда проверять любую информацию. Мошенники активно используют различные психологические приемы. В ноябре они неоднократно беспокоили жителей Подмосковья.

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников силовых ведомств и государственных органов. Они придумывали различные схемы, которые привели к многомиллионным потерям для семей. Пострадавшими стали люди разного возраста, профессиональной деятельности и социального статуса. Это доказывает важность постоянной бдительности.

