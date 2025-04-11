«Об этом давно говорю»: почетный президент РФС Колосков предложил разрешить водку на стадионах

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказал мнение, что в России можно снова разрешить продавать на стадионах пиво. Вячеслав Колосков солидарен с данной точкой зрения. Он предлагает разрешить продажу не только пива, но и других алкогольных напитков.

Почетный президент РФС напомнил, что алкогольные напитки продавали в советские времена. К продаже подходили ответственно: оборудовали зону, где была разрешена торговля, предлагали большой выбор закусок. Собеседник «Абзаца» предлагает перенять советский опыт.

«На стадионах продавать можно все: и пиво, и водку, любые алкогольные напитки — я об этом давно говорю», — отметил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По мнению Колоскова, в российском обществе произошла трансформация. Он исключает, что будет зафиксировано большое количество случаев дебоширства. По его мнению, публика стала другой. Сейчас буйных болельщиков практически не встретишь.

Издание напомнило, что запрет на продажу алкогольной продукции на стадионах ввели в 2005 году.

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