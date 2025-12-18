«Огненная реформа» XVIII века: найденная в Троице-Сергиевой лавре черепица имеет отношение к царской семье

В ходе раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры археологи из Института археологии РАН во главе с Асей Энговатовой обнаружили редкий артефакт — практически целые фрагменты керамической кровли царских покоев XVIII века, сообщил REGIONS.

Эта находка проливает свет на важную историческую практику: после серии разрушительных пожаров по царскому указу середины XVIII века черепичные крыши стали обязательными в городских центрах как мера противопожарной безопасности. Обнаруженная лотковая черепица из красной глины с черной глазурью была произведена в собственных мастерских Лавры, что подтверждает ее передовую роль в строительных технологиях того времени.

«Черепица, из которой они состояли, счастливым образом осталась лежать в том же порядке, в каком покрывала крышу здания в XVIII веке. Это фактически единственный случай, когда мы можем достоверно представить, как выглядели крыши наших городов и монастырей», — пояснила руководитель экспедиции Ася Энговатова.

Технологической основой для местного производства послужили образцы привозной белоглиняной лощеной черепицы лоткового типа, приобретенные монастырем в XVII столетии. Мастера Троице-Сергиевой лавры творчески переработали эту европейскую методику, адаптировав ее к региональным ресурсам и климатическим особенностям.

Ранее сообщалось, что в Израиле археологи обнаружили древнее захоронение с предметами роскоши.