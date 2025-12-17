В Израиле археологи обнаружили древнее захоронение с предметами роскоши

Археологическая экспедиция на севере Израиля совершила редкую и важную находку — роскошное кремационное захоронение, относящееся к железному веку, пишет портал Monavista

Обнаруженный комплекс датируется VII веком до нашей эры — это период расцвета и могущества Новоассирийской империи.

Захоронение состояло из двух частей: в одной яме находились останки взрослого человека, а в другой — кремированные кости вместе с богатым погребальным инвентарем.

Среди обнаруженных артефактов — изящный ассирийский сосуд, цилиндрическая печать, средиземноморский алабастрон (сосуд для благовоний), а также бронзовые украшения и местная керамика

Набор предметов указывает на высокий социальный статус погребенного. Ученые предполагают, что это мог быть зажиточный торговец или чиновник, тесно связанный с правящей элитой.

Его могила разительно контрастирует с более скромными захоронениями обычных жителей того времени, наглядно демонстрируя социальное расслоение в обществе.

Ученые отмечают, что эта находка имеет особое значение для понимания истории региона. Она свидетельствует об активных связях местной знати с представителями Ассирийской империи и интенсивном культурном обмене, простиравшемся от Средиземноморского побережья до Месопотамии.

Захоронение расположено недалеко от Тель-Мегиддо, который в ту эпоху был столицей одной из ассирийских провинций. Это подтверждает теорию о продуманном и стратегическом присутствии ассирийцев в регионе, целью которого был контроль над плодородными землями и ключевыми торговыми путями.

