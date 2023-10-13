«Опустошение и наполненность»: SHAMAN рассказал об эмоциях во время выступления с Путиным

Певец Ярослав Дронов, который известен россиянам как SHAMAN, поделился впечатлениями во время интервью на YouTube-канале о своем выступлении с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство «РИА Новости».

Выступление произошло 30 сентября на Красной площади в честь дня объединения новых регионов с Россией. SHAMAN и Владимир Путин спели вместе гимн.

Певец рассказал, что в момент выступления все-таки вел себя сначала как профессионал. Он осознавал, что надо не просто петь, а хорошо петь. А уже после выступления включились обычные человеческие инстинкты. Были необыкновенные впечатления.

«Потом появилось ощущение одновременного опустошения и наполненности. Этот момент останется со мной на всю жизнь», - рассказал певец Ярослав Дронов

Певец Ярослав Дронов отметил, что теперь нет смысла записывать с кем-либо из исполнителей дуэты. Они никогда не смогут стать более успешными, чем тандем с самим президентом. Нет уверенности и в том, что певец сможет собрать когда-то на своем концерте около 500 тысяч человек. Именно столько людей собралось в тот день на Красной площади.

SHAMAN также высказал свое отношение к президенту. Он считает, что Владимир Путин взвалил на себя огромный груз ответственности, который героически несет многие года. Певец надеется, что Владимир Путин будет и дальше руководить страной.