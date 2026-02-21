От скандальных клипов до патриотических песен: Шарлот нашел себя в колонии

В самарской колонии, куда этапировали музыканта Эдуарда Шарлота, нашли применение его вокальным данным. Артист, получивший срок за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих, теперь поет в местном ансамбле. Как уточнили в региональном УФСИН, репертуар коллектива строго выдержан в патриотическом ключе, сообщило РИА Новости.

В региональном управлении ФСИН пояснили: осужденный влился в творческую группу учреждения и теперь участвует в музыкальных номерах соответствующей направленности. Наблюдатели отмечают его дисциплинированность и заинтересованность. По мнению администрации, такая деятельность идет на пользу — развивает навыки общения, укрепляет мотивацию к законопослушанию и помогает адаптироваться к условиям изоляции.

«В честь наступающего праздника (Дня защитника Отечества. — Прим. ред.) был концерт, организованный осужденными для осужденных», — сообщил собеседник РИА Новости.

По данным издания, Самарский областной суд вынес приговор Шарлоту, признав его виновным по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Четвертый апелляционный суд оставил решение в силе. Попытка обжаловать приговор в Верховном суде РФ также не принесла желаемого результата — кассационная жалоба была отклонена.

