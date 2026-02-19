50 000 рублей за кусок льда: безумный лот от иркутских «темщиков» после визита SHAMAN

Сибирская находчивость вышла на новый уровень: в Иркутске выставили на продажу фрагмент байкальского льда, к которому приложился певец SHAMAN. Стоимость «артефакта» с потенциальной ДНК артиста — 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В сети разлетелось видео, на котором Ярослав Дронов облизывает байкальский лед. Местный рыбак, наблюдавший за процессом вживую, не растерялся. Как только певец ушел, мужчина выбурил именно тот кусок, с которым контактировал артист. В объявлении указано, что лед можно забрать самовывозом. Продавец готов сбросить цену, если покупатель найдется быстро — пока товар не растаял.

Предприимчивые «темщики» из Иркутска решили не упускать шанс заработать на фанатской любви. Пока одни обсуждают странную привычку артиста пробовать природу на вкус, другие уже пытаются конвертировать этот жест в реальные деньги.

