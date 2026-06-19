Отбой панике: в ФАС опровергли информацию о повышении тарифов ЖКХ летом 2026 года в российском регионе

Возможная индексация тарифов ЖКХ с июля 2026 года беспокоила многих жителей Ставропольского края. В Федеральной антимонопольной службе сделали официальное заявление по этому вопросу, сообщил newstracker.ru.

В ведомстве опровергли информацию о повышении с 1 июля. Представители уточнили, что индексация запланирована на октябрь 2026 года и пройдет в рамках ежегодной процедуры. В ФАС также подчеркнули, что размер индексации не превысит установленные правительством лимиты.

Ранее распоряжением правительства для Ставропольского края был зафиксирован максимальный индекс повышения стоимости коммунальных услуг в стране на вторую половину года — 22%, что вызвало повышенное внимание жителей к этой теме.

В Региональной тарифной комиссии Ставропольского края пояснили, что столь высокий показатель обусловлен совокупностью причин, включая перенос плановой индексации с лета на осень, текущий уровень инфляции, а также необходимость увеличения заработной платы сотрудникам коммунальной сферы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме признали непрозрачность тарифообразования в России.