Реформа тарифов ЖКХ: в Госдуме признали непрозрачность тарифообразования в России

В Госдуме признают: осеннее повышение тарифов ЖКХ неизбежно, но ключевая проблема не в самом росте цифр в квитанциях, а в непрозрачности этого процесса. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в эфире радио Sputnik прямо заявила: если бы люди видели, что их деньги реально идут на ремонт труб и улучшение качества воды, можно было бы смириться. Однако сейчас четкой связи между оплатой и реальными улучшениями нет, и это главный раздражитель. По ее мнению, переплаченные суммы должны учитываться в будущих платежах, но проконтролировать это в одиночку ни одному ведомству не под силу.

По ее словам, сложность в том, что ответственность раздроблена: Минстрой России и местные власти отвечают за модернизацию, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) лишь проверяет, правильно ли посчитали цифры, но не влияет на то, куда эти деньги идут. Иными словами, контроль за тарифами и контроль за их использованием существуют параллельно, не пересекаясь. Депутаты пытаются выстроить единую систему, но пока это напоминает сборку пазла из разных коробок.

Парламентарий добавила, что с начала года ФАС проверила тарифы в 84 регионах и в 65 из них нашла нарушения — в общей сложности четыре миллиарда рублей были включены в платежки без должного экономического обоснования. Эти средства уже потребовали перенаправить на инвестиционные программы, то есть вернуть в модернизацию, а не оставлять в карманах поставщиков. Это хороший сигнал, но он лишь подчеркивает масштаб проблемы: системного механизма, который бы связывал рост цен с реальными улучшениями, до сих пор нет.

По ее мнению, россияне опять будут платить больше, но гарантий, что краны перестанут течь, а батареи греть как надо, по-прежнему нет. Реформа тарифообразования назрела уже давно, и ее суть не в том, чтобы отменить повышение, а чтобы сделать каждую копейку отслеживаемой и целевой. Пока ведомства играют в перекрестную ответственность, выигрывают только монополии, а проигрывает обычный потребитель, который, как всегда, платит за свет и тепло, но не видит света в конце тоннеля. Вопрос лишь в том, хватит ли политической воли объединить разрозненные механизмы в один работающий алгоритм.

Ранее сообщалось, что обнаружили ревизоры в коммунальных тарифах по всей стране.