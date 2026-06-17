Отчислили, но деньги верни: суд обязал бывшего студента заплатить медуниверситету 250 тыс. руб.

Мариинский городской суд постановил частично удовлетворить иск Кемеровского государственного медицинского университета к экс-студенту. Как проинформировали в пресс-службе судебной инстанции, молодой человек был отчислен с третьего курса по причине академической неуспеваемости. Молодой человек проходил обучение по целевому направлению, поэтому высшее учебное заведение потребовало возместить более 600 тыс. руб. — в эту сумму вошли около 470 тыс. руб. затрат на образование и неустойка за неисполнение договорных обязательств, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Представители вуза в суде отметили, что студент нарушил условия целевого договора: он должен был добросовестно осваивать образовательную программу, а по завершении учебы отработать пять лет в местной больнице.

Бывший студент, в свою очередь, не признал исковые требования, сославшись на затруднительное материальное положение. После отчисления он был зачислен в Кузбасский медицинский колледж, где продолжает получать образование. Кроме того, в период обучения в университете юноша проходил военную службу в рядах Вооруженных Сил РФ и имеет статус ветерана боевых действий. В настоящее время он учится в колледже без стипендии, отметили в суде.

Изучив все обстоятельства дела, суд принял решение снизить размер штрафных санкций до 250 тыс. руб. При этом в удовлетворении требования университета о взыскании неустойки в форме процентов было отказано полностью.

«Суд полагает, что такой размер штрафа обеспечивает разумный баланс между применяемой к ответчику мерой ответственности и нарушением прав истца», — говорится в решении.

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