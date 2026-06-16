Эксперт назвал случаи, когда колледж после 9 класса становится лучшим выбором

Поступление в колледж после девятого класса может стать оптимальным решением для школьников, которые уже проявляют устойчивый интерес к определенной профессии и стремятся как можно раньше получить практический опыт. Такое мнение в беседе с « Газетой.Ru » высказал директор ИТ-колледжа «Хекслет» Антон Васильев.

По словам специалиста, среднее профессиональное образование особенно подходит подросткам, которые уже пробуют себя в конкретной сфере — программировании, дизайне, инженерии, медицине, транспорте, промышленности или кулинарии. Он отметил, что наличие четкого карьерного плана на годы вперед не является обязательным условием. Гораздо важнее искренний интерес к выбранному направлению и первые практические шаги в его освоении.

Эксперт подчеркнул, что главная ценность качественной программы СПО заключается не столько в дипломе, сколько в возможности раньше столкнуться с реальными профессиональными задачами. Особенно это актуально для ИТ-сферы, где ключевую роль играют практика, работа над проектами, анализ ошибок и взаимодействие с наставниками и будущими коллегами.

По его оценке, такой подход эффективен и для большинства прикладных специальностей, поскольку профессиональные навыки формируются прежде всего через регулярную практику, а не только за счет изучения теории.

Кроме того, колледж может стать полезным этапом для тех школьников, которые уже определились с интересующим направлением, но пока не уверены в окончательном выборе профессии. Во время обучения студенты получают возможность пройти практику, познакомиться с будущей специальностью изнутри и наладить контакты с работодателями, что помогает принять более осознанное решение о дальнейшем образовании и карьере.

При этом Васильев обратил внимание, что поступление в колледж не должно рассматриваться как способ избежать учебной нагрузки или экзаменов. По его словам, обучение в учреждениях СПО также требует дисциплины, выполнения заданий и серьезного отношения к учебному процессу. Разница заключается лишь в формате подготовки, а не в ее сложности.

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