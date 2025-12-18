Пенсия пришла меньше обычной — что делать? Депутат Чаплин раскрыл алгоритм действий

Депутат Государственной думы от Московской области Никита Чаплин назвал алгоритм действий для пенсионеров, которые получили пенсию меньше обычной, сообщил REGIONS.

Депутат рассказал, что главный документ, который поможет разобраться в проблеме, — это извещение от Социального фонда. В нем указаны все составляющие выплат.

При обращении в клиентскую службу Социального фонда или в Многофункциональный центр по месту жительства сотрудники прокомментируют разъяснения по расчету. Специалисты также вправе показать, из каких частей складывалась сумма в текущем месяце.

«Бывает, что уменьшение суммы связано с техническими причинами, например с несвоевременным предоставлением каких-либо данных от самого гражданина или работодателя», — добавил депутат.

Депутат уточнил, что для обращения необходимо иметь при себе паспорт и документы, которые подтверждают право на пенсию. Информацию вправе получить и законные представители пенсионера.

Если на данной стадии разобраться в начислениях не получилось, Никита Чаплин рекомендует подать официальное заявление в Социальный фонд. Пенсионер может попросить прислать письменный ответ о начислениях.

«Каждый гражданин имеет право получить письменный ответ на свой запрос. Закон четко регулирует сроки и порядок перерасчета, если будет выявлена ошибка», — подчеркнул депутат.

Депутат Чаплин также отметил, что, несмотря на ежегодную индексацию, итоговый размер выплаты может временно не увеличиться из-за одновременного проведения других перерасчетов.

