«Не забирайте пенсию»: пенсионерам дали работающий, странный совет

Сенатор Елена Перминова, возглавляющая комитет Совета Федерации по социальной политике, заявила о возможности более чем двукратного увеличения размера будущей пенсии. Добиться этого можно, отсрочив выход на страховую пенсию на максимальный срок в 10 лет. Об этом она рассказала РИА Новости .

По словам Перминовой, такая отсрочка приводит к индексации индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2,32 раза. Фиксированная часть выплаты при этом увеличивается в 2,11 раза. В течение всего периода отсрочки за гражданина продолжают начисляться новые пенсионные баллы.

Отдельно сенатор пояснила, что работающие пенсионеры имеют право временно, минимум на один год, приостановить получение уже назначенной страховой пенсии.

