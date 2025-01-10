Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях страны на Калининград. Спикер назвал республику недружественной и враждебной страной для России, сообщило РИА Новости.

Президент Литвы высказал мнение, что Калининград — город, который исторически был связан с Литвой и продолжает иметь к ней непосредственное отношение. Лидер не согласен с решением о переименовании музея, который расположен в поселке Чистые Пруды. Журналисты попросили Пескова прокомментировать данное заявление.

Пресс-секретарь президента РФ высказал мнение, что подобные комментарии могут свидетельствовать о территориальных притязаниях со стороны Литвы.

«Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством», — сказал Песков журналистам.

Дмитрий Песков отметил, что заявления президента Науседы вызывают опасения у России. Кремль принимает необходимые меры по обеспечению безопасности страны, что особенно важно на фоне подобных комментариев. Территориальные притязания, по мнению Пескова, оправдывают все меры, которые в России применяют в настоящее время и будут реализовывать в будущем.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за его заявления о Калининграде.