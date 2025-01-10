Об этом сообщает РИА Новости.

Это следует из заявления президента республики Гтанаса Науседы. Он заявил, что Калининград – это литовский город Караляучюс.

Литовского лидера возмутило переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что не согласен с таким решением.

Науседа призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском городе.

Также он сказал, что Калининград должен носить историческое название.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подчеркнул Науседа.

Ранее сообщалось о том, что Россия выдвинула претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских.