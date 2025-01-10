Президент Литвы Науседа заявил, что Калининград – литовский город
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Литва претендует на Калининградскую область.
Это следует из заявления президента республики Гтанаса Науседы. Он заявил, что Калининград – это литовский город Караляучюс.
Об этом сообщает РИА Новости.
Литовского лидера возмутило переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что не согласен с таким решением.
Науседа призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском городе.
Также он сказал, что Калининград должен носить историческое название.
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — подчеркнул Науседа.
Ранее сообщалось о том, что Россия выдвинула претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских.