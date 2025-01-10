Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала президента Литвы Гитанаса Науседу, назвав его «картонной дурилкой» за его заявления о Калининграде и посоветовав ему ознакомиться с историей. В своем телеграм-канале дипломат отметила , что Науседа упомянул Калининград как часть «Малой Литвы».

«Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — отметила она.

Захарова также предложила современным литовским политикам углубиться в изучение истории и уделить внимание правам человека в своей стране, а также заняться состоянием «народного» хозяйства, находящегося в упадке.

Она напомнила, кто решил, что столицу Литвы зовут Вильнюс, а не Вильно или Каунас, указав на соглашение Иосифа Сталина с литовцами 1939 года. Также она добавила, что крупнейший порт Литвы на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду в 1945 году благодаря действиям Красной армии.

Захарова подчеркнула, что Литва может и вернуть «эти подарки» Советского Союза, если история так давит на литовского президента.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининград — литовский город. Литовского лидера возмутило переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что не согласен с таким решением.