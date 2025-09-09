Певицу Клаву Коку второй раз внесли в базу «Миротворца»*

По данным издания, певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом, внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Поводом стало посещение Симферополя. В курортный город артистка прилетела из Москвы.

По информации издания, артистку уже вносили в базу сайта, который на территории РФ признан экстремистским. Впервые ее фамилия появилась в списках в 2017 году. Украинская сторона обратила внимание на тот факт, что певица приняла участие в праздничных мероприятиях. Донецк отмечал День города и День шахтера.

По данным издания, посещение Донецка было воспринято украинской стороной как покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. В картотеке указано, что артистка сознательно нарушила государственную границу страны.

По информации издания, сайт «Миротворец»* начал деятельность в 2014 году. На основании нелегально собранных данных о журналистах, артистах и политиках вносят информацию о лицах, которых Украина считает враждебными. В перечень также попадали непубличные лица, которые голосовали за референдум. Это жители на тот момент Донецкой и Луганской областей, которые не поддержали итоги государственного переворота.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Михаил Шуфутинский уже несколько лет числится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ