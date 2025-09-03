Шуфутинский оказался в базе «Миротворца»

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский уже несколько лет числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Как следует из информации ресурса, с которой ознакомился ТАСС , его имя внесли туда еще в 2017 году за визит в Крым. Позднее, в январе 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский включил певца и в санкционный список.

За долгую музыкальную карьеру Шуфутинский выпустил порядка 30 сольных альбомов, однако главной визитной карточкой исполнителя стала композиция «Третье сентября». Музыку к ней написал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев. Впервые песня прозвучала в 1993 году и с тех пор не теряет популярности.

Со временем композиция переросла рамки обычного эстрадного шлягера и превратилась в культурное явление. Сегодня «Третье сентября» ассоциируется не только с творчеством Шуфутинского, но и с интернет-мемами. Каждый год в этот день социальные сети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными так называемому «Шуфутинову дню». Таким образом, песня стала символом даты, напоминая о смене календаря и закрепившись в массовой культуре.

