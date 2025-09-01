Погиб подросток, который четыре дня назад столкнулся с «Газелью» на питбайке

Подросток, попавший в серьезное ДТП в Кемерово, скончался в больнице от полученных травм на четвертый день после госпитализации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, подростку было 16 лет. Он стал участником ДТП, которое произошло 28 августа. Молодой человек управлял питбайком. С ним также был несовершеннолетний пассажир. Подростки были в шлемах, но после столкновения с «Газелью» получили серьезные травмы. Водителя экстренно привезли в больницу. Его доставили в реанимацию.

По данным издания, представители ГАИ оперативно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники разбираются, кто спровоцировал аварию. В телеграм-канале сотрудники призвали родителей несовершеннолетних следить за времяпровождением детей. Рекомендовано не покупать несовершеннолетним гражданам мототехнику. В случае наличия транспортных средств дома, прятать от них ключи.

«Объясняйте детям все риски и последствия», — указано в сообщении ведомства.

