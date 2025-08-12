Прокуратура передала в суд дело о дорожной аварии, в которой погиб малолетний ребенок

Прокуратура Московской области передала в суд уголовное дело о ДТП, в котором погиб малолетний ребенок. Инцидент произошел в конце марта текущего года в Истре.

По данным ведомства, житель Ступино, находившийся за рулем «ГАЗели», ехал на 47-м км трассы М-9. В какой-то момент он врезался в иномарку, остановившуюся из-за поломки.

От столкновения оба транспортных средства перевернулись. В результате погиб мальчик в возрасте шести лет, который находился в иномарке.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Его рассмотрит Истринский городской суд.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Наро-Фоминске направили в суд дело о ДТП с двумя жертвами.