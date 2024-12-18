Поймавший Чикатило следователь рассказал, почему «ростовский маньяк» напал на людей

Следователь Амурхан Яндиев, который вел дело серийного убийцы Андрея Чикатило, прокомментировал нападение 26-летнего мужчины на девушку и подростка в Ростове-на-Дону, сообщила rostovgazeta.ru.

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который нападал с ножом на прохожих. Следователь Яндиев считает, что причина нападения заключается в нервном срыве мужчины. Эксперт отметил, что психологические срывы могут спровоцировать любые конфликты, семейные или бытовые проблемы. В таком случае человек не может контролировать свои мысли и эмоции.

По мнению следователя, нападавшего можно назвать маньяком. Во-первых, он напал на неизвестных ему ранее людей, которые не делали ничего плохого. Во-вторых, жертв было несколько. Эксперт уточнил, что такая версия — лишь предположение. Для подтверждения статуса необходимо в стационаре провести ряд исследований.

«После исследования психиатры точно смогут определить — возможно его исправить или он навсегда останется таким, каким себя проявил», — констатирует следователь.

Напомним, девушка, на которую напал мужчина, умерла в больнице от ножевых ранений. Второй жертвой стал школьник, который выжил. У нападающего есть судимость за кражу. Предполагается, что он страдает психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что психическое здоровье людей во всем мире ухудшается.