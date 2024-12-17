Эксперты: психическое здоровье людей во всем мире ухудшается

Психические расстройства приобретают масштаб пандемии. К такому выводу в результате проведенного исследования пришли эксперты ВОЗ и Международной организации труда. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Подсчитано, что из-за проблем с психикой людей теряются 12 млрд рабочих дней в год. Ущерб мировой экономике превышает $1 трлн.

Рост числа пациентов, страдающих психическими заболеваниями, усилился после пандемии коронавируса. В 2020-2021 гг. число людей с депрессией выросло на 25%.

Чаще всего проблемы с психикой наблюдаются у тех, кто работает в области финансов и страхования.

Эксперты призывают компании чаще интересоваться ментальным состоянием работников и вкладывать средства в его поддержку.

Ранее сообщалось о том, что экс-советник президента РФ Клименко считает регулирование видеоигр избыточным и неоправданным.