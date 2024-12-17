Эксперты: психическое здоровье людей во всем мире ухудшается
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Психические расстройства приобретают масштаб пандемии. К такому выводу в результате проведенного исследования пришли эксперты ВОЗ и Международной организации труда. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Подсчитано, что из-за проблем с психикой людей теряются 12 млрд рабочих дней в год. Ущерб мировой экономике превышает $1 трлн.
Рост числа пациентов, страдающих психическими заболеваниями, усилился после пандемии коронавируса. В 2020-2021 гг. число людей с депрессией выросло на 25%.
Чаще всего проблемы с психикой наблюдаются у тех, кто работает в области финансов и страхования.
Эксперты призывают компании чаще интересоваться ментальным состоянием работников и вкладывать средства в его поддержку.
Ранее сообщалось о том, что экс-советник президента РФ Клименко считает регулирование видеоигр избыточным и неоправданным.