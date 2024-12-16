В Ростовской области задержан нападавший с ножом на прохожих маньяк

Правоохранители задержали мужчину, который нападал с ножом на людей в Ростове. От его рук уже пострадало несколько человек. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, мужчина как минимум дважды нападал на людей в Ростове. Он накидывался беспричинно на прохожих и начинал колоть их ножом. По данным микроблога, таких случаев было два, его жертвами стали подросток и девушка в подъезде. Во время одного из нападений маньяка запечатлела видеокамера, после чего правоохранителям удалось разыскать и задержать его.

«Предварительно, он неоднократно лечился в психиатрической больнице. Неадеквата уже задержали сотрудники МВД», — указано в нем.

В то же время другие телеграм-каналы утверждают, что пострадавших от рук психа было трое. При этом девушке в подъезде было нанесено не менее 40 ранений, она позже скончалась в больнице.

Ранее появились сообщения о стрельбе в США. Там в христианскую школу в штате Висконсин проник вооруженный мужчина. По некоторым данным, погибло не менее двух человек, еще трое получили ранения.