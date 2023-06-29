Премьер Испании: Украина инициирует проведение всемирной конференции

В четверг, 29 июня, премьер Испании Педро Санчес принимает участие в саммите ЕС. По прибытию на мероприятие, в частности, рассказал о предложении президента Украины провести всемирную конференцию, пишет ТАС .

Так, президент Украины считает необходимым лидерам стран объединиться на всемирной конференции с целью обсуждения мира на Украине. Известно, что Владимир Зеленский хочет поделиться своим видением урегулирования конфликтной ситуации в Украине. Педро Санчес анонсировал обсуждение данного вопроса непосредственно на саммите.

«Я думаю, что это очень важно», - премьер Испании поддерживает инициативу президента Украины провести всемирную конференцию

Также политик рассказал, что на саммите планируется обсуждение принятия новых санкций в отношении России. Будут детально оговорены последние события, которые произошли в РФ. Кроме того, ожидается выступление президента Украины.