Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский по совету лидеров ЕС откажется от визита в Москву, сообщило РИА Новости.

По информации издания, президент РФ Владимир Путин предложил главе киевского режима для обсуждения украинского кризиса провести встречу в Москве. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что Владимир Зеленский не может осознать, что происходит в реальности. Он откажется от визита в столицу РФ, чтобы демонстративно показать свою значимость. Многие лидеры ЕС, по мнению эксперта, «потакают» Зеленскому.

По мнению Дэвиса, западные кураторы украинского президента посоветовали ему остаться в Киеве. Эксперт уверен, что положение Зеленского в настоящее время сложное. Его единственная поддержка — некоторые западные лидеры.

«Европа и США не имеют возможности принудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского», — пояснил Дэвис.

РИА Новости напомнило, что президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай отметил, что украинского президента встретят в Москве, если он готов к диалогу. В свою очередь глава киевского режима в интервью телеканалу ABC заявил, что готов к переговорам в любом формате, но приехать в столицу РФ на данный момент не может.

Ранее сообщалось, что Германия раскололась во мнениях о вводе войск на Украину.