Германия раскололась во мнениях о вводе войск на Украину

Более половины граждан Германии выступили за возможное размещение немецких военных на территории Украины, если там будет достигнуто прекращение огня и появятся международные силы. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на опрос исследовательской группы Wahlen.

Согласно данным, 53% респондентов поддержали участие Бундесвера в обеспечении мира, тогда как 42% считают подобное решение недопустимым.

При этом лишь 4% участников опроса ожидают скорого прекращения огня на Украине. Большинство — 94% — не верят в мирное урегулирование в ближайшие недели.

Накануне официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнел напомнил, что любые подобные инициативы требуют обсуждения в рамках Евросоюза и НАТО.

