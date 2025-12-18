«Призраки на льду»: выяснилось, что на самом деле увидели жители Балашихи

В темное время суток на реке Пехорке заметили рыбаков. Зрелище испугало местных жителей. Свежевыпавший снег на ледяной глади растаял. Создавалось впечатление, будто рыбаки идут по воде. Горожане обсуждают инцидент в местном телеграм-канале, сообщил REGIONS.

Эксперт по выживанию Владимир Кишкар рассказал, что лед можно считать безопасным, если его цвет, структура и толщина соответствуют определенным параметрам. Значение имеет также тип водоема и погодные условия. Только комплексный подход может помочь оценить уровень безопасности.

«Как измерить толщину льда? Рыбаки могут использовать ледобур. Можно также воспользоваться топором. Для этого им необходимо пробить лунку. Если лед под инструментом крошится, имеет мутные прослойки — это сигнал, что дальше идти не стоит. Для измерения плотного льда можно использовать линейку, простую палку или веревку», — рассказал эксперт.

В администрации округа предупредили, что в настоящее время лед не соответствует параметрам, позволяющим выход на него.

«Особенно непрочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и сточных вод, крайне опасен лед под снегом. Категорически запрещается выходить на лед в темное время суток и в теплую погоду», — прокомментировали REGIONS в администрации Балашихи.

Спасатели подчеркнули, что помочь человеку, провалившемуся под лед, без риска для собственной жизни способен лишь профессиональный спасатель, прошедший соответствующую подготовку. В случае происшествия следует немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Жителей призывают не рисковать своими жизнями и проявлять бдительность.

