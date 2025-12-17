«Лед тоньше, чем кажется»: тревожное фото из Можайска беспокоит горожан
Рыбак-экстремал вышел на лед Можайского водохранилища через день после трагедии
Фото: [Медиасток.рф]
Замглавы Можайска Мария Азаренкова опубликовала в своем телеграм-канале фото рыбака, которое вызывает недоумение, сообщил REGIONS.
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев только недавно обращался к родителям с просьбой провести беседу с детьми о недопустимости прогулок по тонкому льду. В зоне риска — рыбаки, которые нередко игнорируют рекомендации. Теме всегда уделяют приоритетное внимание. Вновь заговорить о ней пришлось после гибели мужчины.
Несмотря на все предупреждения, на льду опять был замечен человек. Его фото и разместила Мария Азаренкова. Оно сопроводила снимок эмоциональным комментарием.
«Друзья, мы информировали людей о тонком льде через все возможные источники. Писали, что утонул рыбак, что не выходите на лед! Ну и что вы думаете?!» — написала Азаренкова.
Не молчат и спасатели. Эксперты предупредили, что толщина льда на Можайском водохранилище в настоящее время не превышает трех сантиметров. Любому человеку находиться на водоеме запрещено из-за смертельной опасности.
В Единой диспетчерской службе округа проинформировали, что доступ на лед в районе Марфин Брод и деревни Красновидово у берега пока отсутствует. Причина — период таяния.
