«Лед тоньше, чем кажется»: тревожное фото из Можайска беспокоит горожан

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев только недавно обращался к родителям с просьбой провести беседу с детьми о недопустимости прогулок по тонкому льду. В зоне риска — рыбаки, которые нередко игнорируют рекомендации. Теме всегда уделяют приоритетное внимание. Вновь заговорить о ней пришлось после гибели мужчины.

Несмотря на все предупреждения, на льду опять был замечен человек. Его фото и разместила Мария Азаренкова. Оно сопроводила снимок эмоциональным комментарием.

«Друзья, мы информировали людей о тонком льде через все возможные источники. Писали, что утонул рыбак, что не выходите на лед! Ну и что вы думаете?!» — написала Азаренкова.

Не молчат и спасатели. Эксперты предупредили, что толщина льда на Можайском водохранилище в настоящее время не превышает трех сантиметров. Любому человеку находиться на водоеме запрещено из-за смертельной опасности.

В Единой диспетчерской службе округа проинформировали, что доступ на лед в районе Марфин Брод и деревни Красновидово у берега пока отсутствует. Причина — период таяния.

