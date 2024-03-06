Продавцы говорят, что 7 и 8 марта цветы станут еще дороже

Мониторинг цен в торговых точках Тюмени показал, что минимальная стоимость букета составляет 1000 рублей. Продавцы не исключают, что 7 и 8 марта цветы могут подорожать еще на 10%, сообщает nashgorod.ru .

Несмотря на широкий ассортимент, традиционно перед 8 марта особенным спросом пользуются именно тюльпаны. В магазинах их много. Часто бутоны у цветов еще не распустившиеся. Такие цветы окажутся самыми красивыми именно 8 марта. Самая низкая цена в настоящее время — 90 рублей (за один тюльпан). Если прогнозы продавцов окажутся верными и цены поднимут, то букет из девяти тюльпанов будет стоить 2100 рублей.

Флористы предлагают различные композиции по более приемлемым ценам. За 900 рублей можно составить букет пусть не из тюльпанов, но все же из не менее красивых цветов. «Наш город» рекомендует не покупать композиции в центре города, а искать торговые точки в отдаленных районах. Это также позволит немного сэкономить.

Флористы же советуют выбирать к Международному женскому дню весенние букеты в нежной обертке.

Ранее мы сообщали, что более тысячи мест продажи цветов организуют в Подмосковье к 8 Марта. Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как к любому празднику покупать цветы для женщин так, чтобы не разориться.